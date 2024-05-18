Чистосердечное признание Пашиняна

Многие жители Армении эмигрировали, чтобы их дети избежали службы в армии. Об этом в ходе обсуждения демографической стратегии заявил премьер-министр Никол Пашинян, пишут армянские СМИ.

Он отметил, что при анализе демографической ситуации не учитывается ряд факторов. В частности, сколько людей покинуло страну по этой причине.

По словам Пашиняна, статистики по этому вопросу нет: неизвестно, сколько граждан Армении лишилось возможности получить надлежащее образование из-за эмиграции.

Премьер также выразил уверенность, что «у этих людей был огромный потенциал, и они могли бы достичь серьезных успехов в различных сферах».