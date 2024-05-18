Россия о мирном урегулировании «конфликта» в Украине

Мирное урегулирование конфликта в Украине по-прежнему возможно, для этого необходимо устранить первопричины начала специальной военной операции. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

«Подлинное урегулирование украинского кризиса политико-дипломатическим путем по-прежнему возможно. Для этого нужно, чтобы Запад прекратил вооружать бандеровский режим в Киеве, чтобы Украина вернулась к своему нейтральному внеблоковому и безъядерному статусу, была демилитаризована и денацифицирована, а права ее русскоязычных граждан и национальных меньшинств были бы обеспечены в полной мере. Иными словами, чтобы были устранены первопричины, спровоцировавшие начало нашей специальной военной операции», - сказал он на заседании Совета Безопасности ООН по западным поставкам оружия Киеву.