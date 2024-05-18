Резкое заявление Папуашвили о партнерах Грузии

Люди, которые просили нас ввести двусторонние санкции против России, отправить добровольцев и не предлагали никаких гарантий безопасности, хотя они и находятся под зонтом НАТО, обрекали нас на экономический коллапс и, скорее всего, на войну, такова реальность. Друг, который приходит в вашу семью и начинает переставлять мебель по своему вкусу, уже не друг. Об этом заявил журналистам председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили, говоря о партнерах Грузии.

По его словам, если бы власти послушались упомянутых друзей, сегодня Грузия «потерпела бы экономический крах».

«Если бы представители оппозиции были у власти, они бы согласились, ввели бы санкции, организовали добровольцев, отправили их в Украину и освободили Саакашвили. А вы можете задуматься над тем, что произошло бы в Грузии. У нас был бы экономический коллапс, 10% падение, если бы мы учли рекомендации тех друзей, которые просили нас ввести санкции, советовали нам, а иногда даже говорили угрожающим тоном.

Если бы мы поверили этим друзьям, сегодня в Грузия был бы экономический обвал. Стоит ли принимать во внимание совет таких друзей? Или разве такие друзья действительно друзья, когда говорят тебе такие вещи? Если бы нам поверили и выпустили Саакашвили, что было бы с точки зрения радикализации, понятно же?!», - заявил Шалва Папуашвили.