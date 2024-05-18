В Иране назвали дату президентских выборов
Выборы нового президента Ирана назначены на 28 июня текущего года. Соответствующее заявление в понедельник, 20 мая, сделал пресс-секретарь избирательного штаба Исламской Республики Мохсен Эслами. Его слова приводит агентство Mehr.
«Совету стражей конституции предложено, чтобы регистрация кандидатов началась 28 мая», — констатировал пресс-секретарь.
При этом регистрация кандидатов на президентские выборы стартует 28 мая, передает агентство.
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