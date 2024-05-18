Армяне строят новую дорогу в Киранц

В рамках работ по делимитации и демаркации азербайджано-армянской границы будет построена новая дорога в село Киранц. Об этом сообщил глава администрации премьера Армении Араик Арутюнян, передают армянские СМИ.

"Вчера стартовали работы по реконструкции дороги Киранц-Ачаркут, которая будет приведена в соответствие с международными стандартами", - сказал он.

По словам Арутюняна, дорога будет расширена и станет доступна для грузовиков, реконструкция должна быть завершена в течение двух месяцев.