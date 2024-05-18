Пекин не ищет выгоды и обвиняет Вашингтон

Китай не поставлял оружия никакой из сторон «конфликта в Украине» и не будет. Об этом сообщил в ходе заседания Совбеза ООН зампостпреда КНР при организации Гэн Шуан.

«Китай не создатель и не сторона украинского кризиса. Мы не предоставляли оружия какой-либо из сторон конфликта», — подчеркнул он.

Согласно его заверениям, руководство КНР «не станет содействовать продлению кризиса, тем более поставками вооружения». Помимо того, Китай советует властям Соединенных Штатов прекратить использовать кризис на Украине в собственных геополитических целях и целенаправленно затягивать конфликт.

«Мы не будем извлекать выгоду из кризиса», — констатировал Гэн.