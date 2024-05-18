Фархад Мамедов, автор haqqin.az 20:43

Согласно протоколу, подписанному 15 мая премьер-министрами Азербайджана и Армении, возвращение Азербайджану четырех сел Газахского района состоится в течение этой недели. По последним данным, между пограничными постами, отделяющими села Ашагы Эскипара, Баганис Айрым, Хейримли и Гызылхаджилы от сел Воскепар, Баганис, Киренц и Беркабер Тавушской области Армении уже протянута колючая проволока. Линия границы проходит в непосредственной близости от села Киренц, примерно, в 150 метрах от недавно открытой здесь средней школы.

Сообщается, что некоторые дома, построенные на административной территории Хейримли в период оккупации, будут переданы под контроль Азербайджана. В ответ группа жителей села Киренц попыталась выразить протест и даже предприняла попытку перекрыть трассу Ереван-Тбилиси, но спустя некоторое время активность сельчан сошла на нет – похоже, люди смирились с новой реальностью. Что же касается протестного движения, начатого в Ереване реваншистскими кругами и пророссийской оппозицией под руководством армянской церкви, то оно продолжается, правда, достаточно вяло. Лидер движения, глава Тавушской епархии преподобный Баграт Галстанян проводит ежедневные встречи с различными группами недовольных, в том числе, с отставными офицерами армянской армии и представителями движения, возглавляемого бывшим президентом Левоном Тер-Петросяном, у которого Галстанян пытается заручиться поддержкой. Вчера преподобный прилюдно пообещал, что 26 мая в Ереване состоится «очень важная акция», в ходе которой «будут представлены важные послания». Однако, несмотря на все усилия Галстаняна, число демонстрантов, выходящих в последние дни на площадь Республики в Ереване, ощутимо сократилось. Судя по всему, провалилась и эта попытка оппозиции отстранить от власти правительство Пашиняна.

Тем не менее, некоторые эксперты считают, что «шансы все еще есть». Один из них, политический обозреватель Акоп Бадалян, считает, что общественность хочет понять не только первые, но и последующие шаги протестного движения, и что «при грамотной организации, есть шанс добиться успеха». «Такой потенциал есть. Это настроенность граждан, общества на изменение политической ситуации в стране, - уверяет Бадалян. – Весь вопрос в том, какие предложения будут сделаны. Первой частью предложения был святой Баграт, его фигура. Но очень важно и то, какое политическое содержание будет обеспечено как с точки зрения логики борьбы, так и дальнейших действий, если рассматривать вариант успеха». Бадалян не отрицает, что у нынешнего премьер-министра Никола Пашиняна, несомненно, есть сторонники, однако, по его мнению, вопрос в количестве. «Если не брать во внимание последние социологические опросы, то выборы мэра Еревана ясно показали, что число таких сторонников, мягко говоря, весьма невелико, - отметил политолог. - И сегодня политическая сила Пашиняна, если можно так сказать, заключается в том, что нет политических сил с более крупными сторонниками или с эквивалентными конкурентоспособными сторонниками».

Отметим в этой связи, что основной тактикой движения за смену власти, возглавляемого Багратом Галстаняном, является инициирование в парламенте процедуры импичмента Николу Пашиняну. Однако, несмотря на шумные заявления и пафосные речи, оппозиция не только не смогла набрать количество голосов, необходимое для начала процедуры, но так и не объявила имя единого кандидата на пост премьер-министра. Хотя без этого, согласно Конституции Армении, начать процедуру импичмента нельзя. Как уже писал haqqin.az, наиболее приемлемой является кандидатура самого Баграта Галстаняна, который, правда, имеет гражданство Канады, а потому не может быть избран премьер-министром. Теоретически Галстанян может отказаться от канадского паспорта, но, опять-таки, согласно Конституции, претендент на пост премьер-министра не должен иметь гражданство другой страны в течение, как минимум, последних четырех лет. А чтобы изменить этот конституционный параграф, в парламенте необходимо большинство в две трети голосов. По мнению сторонников кандидатуры преподобного, добиться такого развития событий можно посредством общественного давления, как это было, к примеру, в 2018 году. Хотя тогда, напомним, у Никола Пашиняна не было конституционных проблем, и чтобы стать премьер-министром ему нужны были лишь голоса правительства, а не изменение Конституции.