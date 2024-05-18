Попу ГАПОНяну не удастся сорвать колючую проволоку между Азербайджаном и Арменией наш обзор

Фархад Мамедов, автор haqqin.az

Согласно протоколу, подписанному 15 мая премьер-министрами Азербайджана и Армении, возвращение Азербайджану четырех сел Газахского района состоится в течение этой недели. 

По последним данным, между пограничными постами, отделяющими села Ашагы Эскипара, Баганис Айрым, Хейримли и Гызылхаджилы от сел Воскепар, Баганис, Киренц и Беркабер Тавушской области Армении уже протянута колючая проволока.

Линия границы проходит в непосредственной близости от села Киренц, примерно, в 150 метрах от недавно открытой здесь средней школы.

Азербайджан и Армению уже разделяет колючая проволока

Сообщается, что некоторые дома, построенные на административной территории Хейримли в период оккупации, будут переданы под контроль Азербайджана. 

В ответ группа жителей села Киренц попыталась выразить протест и даже предприняла попытку перекрыть трассу Ереван-Тбилиси, но спустя некоторое время активность сельчан сошла на нет – похоже, люди смирились с новой реальностью.

Что же касается протестного движения, начатого в Ереване реваншистскими кругами и пророссийской оппозицией под руководством армянской церкви, то оно продолжается, правда, достаточно вяло.

Лидер движения, глава Тавушской епархии преподобный Баграт Галстанян проводит ежедневные встречи с различными группами недовольных, в том числе, с отставными офицерами армянской армии и представителями движения, возглавляемого бывшим президентом Левоном Тер-Петросяном, у которого Галстанян пытается заручиться поддержкой. 

Вчера преподобный прилюдно пообещал, что 26 мая в Ереване состоится «очень важная акция», в ходе которой «будут представлены важные послания». Однако, несмотря на все усилия Галстаняна, число демонстрантов, выходящих в последние дни на площадь Республики в Ереване, ощутимо сократилось. Судя по всему, провалилась и эта попытка оппозиции отстранить от власти правительство Пашиняна.

Поп ГАПОНян остается в гордом одиночестве

Тем не менее, некоторые эксперты считают, что «шансы все еще есть». Один из них, политический обозреватель Акоп Бадалян, считает, что общественность хочет понять не только первые, но и последующие шаги протестного движения, и что «при грамотной организации, есть шанс добиться успеха».

«Такой потенциал есть. Это настроенность граждан, общества на изменение политической ситуации в стране, - уверяет Бадалян. – Весь вопрос в том, какие предложения будут сделаны. Первой частью предложения был святой Баграт, его фигура. Но очень важно и то, какое политическое содержание будет обеспечено как с точки зрения логики борьбы, так и дальнейших действий, если рассматривать вариант успеха».

Бадалян не отрицает, что у нынешнего премьер-министра Никола Пашиняна, несомненно, есть сторонники, однако, по его мнению, вопрос в количестве.

«Если не брать во внимание последние социологические опросы, то выборы мэра Еревана ясно показали, что число таких сторонников, мягко говоря, весьма невелико, - отметил политолог. - И сегодня политическая сила Пашиняна, если можно так сказать, заключается в том, что нет политических сил с более крупными сторонниками или с эквивалентными конкурентоспособными сторонниками».

Акоп Бадалян не теряет иллюзий

Отметим в этой связи, что основной тактикой движения за смену власти, возглавляемого Багратом Галстаняном, является инициирование в парламенте процедуры импичмента Николу Пашиняну.  Однако, несмотря на шумные заявления и пафосные речи, оппозиция не только не смогла набрать количество голосов, необходимое для начала процедуры, но так и не объявила имя единого кандидата на пост премьер-министра. Хотя без этого, согласно Конституции Армении, начать процедуру импичмента нельзя.

Как уже писал haqqin.az, наиболее приемлемой является кандидатура самого Баграта Галстаняна, который, правда, имеет гражданство Канады, а потому не может быть избран премьер-министром. Теоретически Галстанян может отказаться от канадского паспорта, но, опять-таки, согласно Конституции, претендент на пост премьер-министра не должен иметь гражданство другой страны в течение, как минимум, последних четырех лет. А чтобы изменить этот конституционный параграф, в парламенте необходимо большинство в две трети голосов.

По мнению сторонников кандидатуры преподобного, добиться такого развития событий можно посредством общественного давления, как это было, к примеру, в 2018 году. Хотя тогда, напомним, у Никола Пашиняна не было конституционных проблем, и чтобы стать премьер-министром ему нужны были лишь голоса правительства, а не изменение Конституции.

Ваагн Алексанян с чувством реальности

Так, депутат Ваагн Алексанян, заместитель председателя правящей партии «Гражданское соглашение» уже заявил, что Баграт Галстанян не сможет набрать в парламенте необходимые две трети голосов.

«Во-первых, я не считаю возможным, что Галстанян соберет даже 34 или 36 подписей, не говоря уже о 72 голосах, чтобы выдвинуться на пост премьер-министра», — сказал Алексанян.

По словам депутата от правящей партии, «существует большое общественное давление с целью остановить имитацию этого политического движения, и что общественное давление, по крайней мере, гораздо более заметно, чем их требование признать конституционным назначение премьер-министра с двойным гражданством».

Ваагн Алексанян выступает против предложения изменить в парламенте Конституцию Армении, напоминая, что оппозиция не смогла найти ни одной подписи, чтобы вынести на обсуждение вотум недоверия премьер-министру Пашиняну.

«Я убежден, что они не смогут собрать даже 36 подписей», - подчеркнул депутат.

Помимо этого, по мнению Алексаняна, движение, требующее отставки Пашиняна, постепенно затухает.

«В любом случае, хочу заметить, что переезд с площади Республики во двор церкви Святой Анны не говорит о расширении и росте движения, но, при всем уважении, говорит о противоречиях (в стане оппозиции)», - отметил депутат.