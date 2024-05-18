В международном мероприятии приняли участие ректоры около 50 университетов, представители науки и образования тюркских государств.

На открытии мероприятия была почтена память шехидов Тюркского мира, а затем был показан видеоролик, посвященный мероприятию.

Выступивший со вступительной речью ректор UNEC, профессор Адалат Мурадов, поприветствовал участников и сделал презентацию о работе, проделанной UNEC во время председательства TURKUNIB. Он сообщил, что подготовлен и представлен в Генеральную Ассамблею TÜRKÜNİB проект «Дорожная карта», охватывающий множество мероприятий и проектов в области науки, образования и социальной сферы на 2024-2025 годы. Проф. Адалат Мурадов отметил, что с целью финансирования программ обмена, стоящих перед Организацией тюркских государств TÜRKÜNİB, критерий членства в TÜRKÜNİB, создания постоянной структуры, а также для пользования преимуществами, создаваемыми новыми технологиями в науке и образовании и для защиты от возможных угроз, подчеркнул проведение дискуссий о необходимости создания механизмов совместных действий. Ректор отметил, что 49 вузов являются членами TÜRKÜNIB, и сообщил, что на сегодняшнем заседании будут рассмотрены обращения 60 вузов о членстве и обсуждены вопросы, важные для дальнейшей деятельности союза.

Генеральный секретарь Организации Тюркских государств Кубаничбек Омуралиев, принявший участие в Генеральной Ассамблее, поприветствовал участников и рассказал о проделанной организации и предстоящих задачах: «Обращения 60 новых университетов на членство в TÜRKÜNİB показывает растущий интерес к организации. Сегодня мы обсудим пути дальнейшего укрепления TÜRKÜNİB. …Восьмая встреча министров образования тюркских государств, которая пройдет в июне в Шуше, имеет большое значение с точки зрения принятия этих предложений и дальнейшей институционализации TÜRKÜNİB», - отметил генсек.

Заместитель министра науки и образования Азербайджанской Республики Гасан Гасанлы рассказал о сотрудничестве со странами тюркского мира в сфере науки и образования и достигнутых положительных результатах. Он заявил, что решения, которые будут приняты на Ассамблее, создадут основу для дальнейшего расширения и укрепления этого сотрудничества.

Президент Международной Тюркской Академии, профессор Шахин Мустафаев выразил удовлетворение тем, что VII Ассамблея TURKUNIB прошла в UNEC – ведущем университете страны. Ш. Мустафаев рассказал об успешном сотрудничестве лидеров государств тюркского мира и заявил, что это сотрудничество создает благодатную почву для ассимиляции науки, образования и общих ценностей между странами тюркского мира. Он также заявил, что было бы эффективно создать в TÜRKÜNİB координационный центр с целью реализации предложений. Президент МТА подчеркнул, что возглавляемая им академия всегда будет поддерживать развитие этого сотрудничества.

После вступительных речей Генеральная Ассамблея продолжила свою работу дискуссиями. На встрече обсуждались вопросы гармонизации научных и образовательных программ вузов-членов TÜRKÜNİB, увеличения количества программ обмена, признания эквивалентности дипломов и т.д. велись дискуссии по этим направлениям. 60 университетов, подавших заявки в TÜRKÜNİB, были приняты в члены союза, в результате чего число членов было увеличено до 109.