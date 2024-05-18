Эрдоган заявил, что добьет ФЕТО

Власти Турции будут преследовать сторонников террористической организации ФЕТО до тех пор, пока последний ее представитель не будет привлечен к ответственности. Об этом заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с представителями органов правосудия в Анкаре. Трансляцию вел телеканал TRT Haber.

«Мы будем преследовать предателей ФЕТО, в том числе бежавших за рубеж, до тех пор, пока к ответственности не будет привлечен последний ее представитель», - сказал Эрдоган.

Он отметил, что «время переворотов в Турции прошло», и к ответственности рано или поздно были привлечены их участники.

«Те, кто выступил против воли народа, поднял руку на демократию, понесли наказания. Независимые турецкие суды вынесли приговоры заговорщикам, участвовавшим в событиях (переворотах – ред.) 12 сентября [1980 года], 28 февраля [1997 года], 15 июля [2016 года]. Те, кто убил 253 наших гражданина, никогда не увидят свет», - сказал Эрдоган.

Вспоминая события 6-8 октября, турецкий лидер отметил, что «это вовсе не было акцией протеста».

«Это была попытка террора, в результате чего погибли 37 наших соотечественников. В 35 провинциях нашей страны была пролита кровь невинных людей.

Ясин Бору также был среди убитых сепаратистской организацией. Разумеется, они должны быть привлечены к ответственности. Никто не может оправдать события 6-8 октября. Это была попытка восстания против государства. Мы рады, что справедливость восторжествовала, хотя и поздно, спустя 10 лет после тех событий», - заключил Эрдоган.