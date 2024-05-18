В Турции объявлен траур

В Турции объявлен однодневный общенациональный траур в связи с гибелью в авиакатастрофе президента Ирана Ибрагима Раиси. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в обращении к нации после заседания Кабинета министров, TRT Haber.

"В связи с гибелью президента Ирана мы приняли решение объявить в нашей стране однодневный траур, чтобы разделить глубокую печаль с иранским народом", - сказал Эрдоган.