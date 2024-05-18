Пентагон о крушении вертолета Раиси видео
Соединенные Штаты не могут и не будут строить догадки вокруг гибели президента Ирана Ибрагима Раиси в авиакатастрофе. Об этом заявил на брифинге шеф Пентагона Ллойд Остин.
«По поводу гибели президента Ирана в результате очень неудачной катастрофы вертолета. Мы продолжаем следить за ситуацией, но у нас нет никакой информации о причинах катастрофы. Я не могу предполагать, что могло быть причиной инцидента», — заявил Остин.
May 20, 2024
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