Соединенные Штаты не могут и не будут строить догадки вокруг гибели президента Ирана Ибрагима Раиси в авиакатастрофе. Об этом заявил на брифинге шеф Пентагона Ллойд Остин.

«По поводу гибели президента Ирана в результате очень неудачной катастрофы вертолета. Мы продолжаем следить за ситуацией, но у нас нет никакой информации о причинах катастрофы. Я не могу предполагать, что могло быть причиной инцидента», — заявил Остин.