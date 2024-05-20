Зеленский обвиняет Запад в медлительности

Страны Запада, принимая решения о военной поддержке Украины, опаздывают с ними приблизительно на год. Таким мнением в интервью агентству Reuters поделился президент Украины Владимир Зеленский.

«Каждое решение, к которому мы впоследствии все вместе приходим, запаздывает примерно на год», - сказал он.

По словам Зеленского, страны Запада «тратят очень много времени» на то, чтобы принять решение о военной помощи Киеву. Он назвал ситуацию с поставками со стороны Запада, в том числе систем противовоздушной обороны, таких как зенитные ракетные комплексы Patriot, «одним шагом вперед, но перед этим двумя шагами назад».

Президент Украины также заявил, что Киев никогда не использовал поставленное Западом оружие по целям на территории России.

«Мы никогда не использовали западные вооружения для нападения на Россию, не били по их территории, нам не дали зеленый свет, - сказал Зеленский в интервью агентству Reuters.