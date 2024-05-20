Вашингтон получил запрос Тегерана о помощи в связи с катастрофой вертолета президента Ирана Ибрагима Раиси, но оказать ее не удалось. Об этом заявил официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер, которого цитируют СМИ.

По его словам, иранское правительство запросило США о содействии, и Вашингтон дал понять, что предложит помощь, как поступил бы в ответ на запрос «любого иностранного правительства» в такой ситуации.

«В конце концов, мы не смогли оказать это содействие», — заявил Миллер, уточнив, что помочь не получилось «по причинам в основном логистического свойства».

При этом официальный представитель Госдепа отказался сообщить, какую именно помощь запрашивали из Ирана.