«Тегеран просил помощи у Вашингтона, но…» видео
Вашингтон получил запрос Тегерана о помощи в связи с катастрофой вертолета президента Ирана Ибрагима Раиси, но оказать ее не удалось. Об этом заявил официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер, которого цитируют СМИ.
May 20, 2024
По его словам, иранское правительство запросило США о содействии, и Вашингтон дал понять, что предложит помощь, как поступил бы в ответ на запрос «любого иностранного правительства» в такой ситуации.
«В конце концов, мы не смогли оказать это содействие», — заявил Миллер, уточнив, что помочь не получилось «по причинам в основном логистического свойства».
При этом официальный представитель Госдепа отказался сообщить, какую именно помощь запрашивали из Ирана.