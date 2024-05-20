У Грузии вопросы к Евросоюзу

В Германии существует реестр лоббистов, и он обнародует больше информации, чем требует наш закон. Во Франции предусмотрена уголовная ответственность, и в некоторых случаях позволяется даже слежка. Как передают грузинские СМИ, об этом заявил журналистам председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили, говоря о законе «О прозрачности иностранного влияния».

По его словам, это также показывает, что некоторые смотрят на мир сквозь призму «что дозволено Юпитеру, не дозволено быку» (крылатое латинское выражение - ред.), и, к сожалению, некоторые люди думают, что «мы быки, а сами они Юпитеры».

По словам Папуашвили, есть вопрос к Евросоюзу о том, почему деньги немецких и французских налогоплательщиков «тайно тратятся в Грузии посредством европейских фондов».

«Почему посольства этих стран ничего не делают для того, чтобы эти деньги были прозрачными? Какой это стандарт, когда ЕС тайно финансирует политические партии и радикальные группы в стране-кандидате?

Это деньги ЕС, которые тратятся через Европейский фонд за демократию. Именно этот фонд оказался втянутым в скандал, когда выяснилось, что он оплачивал штрафы людей, которые нападали на полицию и парламент. Даже сейчас процессы идут, и НПО должны интересоваться, не платит ли Евросоюз случайно штрафы за правонарушителей и не используются ли деньги Евросоюза для поощрения преступников.

Так что вопросы не к нам, наоборот, у нас есть вопросы к Европейскому союзу и его государствам-членам, почему в Грузии тайно финансируются политические партии и радикальные группы? Именно здесь видно, что у некоторых политиков в ЕС есть проблема с прояснением того, как финансируются в Грузии вредные влияния», - заявил Папуашвили.