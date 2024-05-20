Западные страны объединяются для Украины
Министерство обороны Германии сообщило, что содействовать усилению системы противовоздушной обороны Украины согласились 12 стран. Среди них Бельгия, Дания, Нидерланды, Норвегия, Канада, США, Великобритания, Франция, Испания, Румыния, Бельгия и Литва. В ближайшее время, как сообщило ведомство, к инициативе намерена присоединиться Латвия. Об этом говорится в публикации оборонного ведомства в соцсети Х.
В сообщении Минобороны говорится, что финансово поддержать немецкую инициативу по ПВО для Украины согласились пять стран: Бельгия, Дания, Нидерланды, Норвегия и Канада.
Непосредственно технику и ракеты в рамках инициативы украинская сторона получит от семи государств: США, Великобритании, Франции, Испании, Румынии, Бельгии и Литвы.