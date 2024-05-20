Беседовала: Тамилла Алиева, собкор 00:02

Сегодня тема экологии у нас в стране, как и во всем мире, актуальна как никогда. И вопрос утилизации медотходов занимает одно из первых мест. По результатам проведенных государственных тендеров объем опасных медицинских отходов в республике составляет в среднем 115 000 кубических метров. Среди них - материалы, контактировавшие с инфекционными больными, ртутьсодержащие вещества, просроченные лекарства и т.д. Где могут оказаться такие опасные отходы после того, как их вывезли с территории больницы? О том, как решить эту проблему, сделать процесс транспортировки и уничтожения медицинских отходов прозрачным и безопасным, какие законодательные шаги предпринимаются в этом направлении, в интервью haqqin.az рассказывает совладелец компании по транспортировке и утилизации медицинских отходов BT Texno Servis Кямран Багиров.

- Сегодня охрана окружающей среды – один из приоритетов государственной политики. В этом контексте важную роль играют компании, занимающиеся утилизацией отходов. BT Texno Servis, молодая компания по транспортировке и утилизации медицинских отходов, вызвала большой интерес на 27-й Международной выставке «Медицинские инновации» в Baku Expo Center. Стало очевидно, что на рынке появился серьезный игрок - компания, позиционирующая себя как инновационная, слоган которой «Biri sağalarkən, başkası xəstələnməsin» («Исцеляя одних, не навредить другим»). Хотелось бы больше узнать о BT Texno Servis… - Вы правы, наша компания действительно позиционирует себя, как инновационная. К примеру, мы используем систему QR-кодов для отслеживания медицинских отходов от сдачи до утилизации, что обеспечивает прозрачность и точность учета. Наши печи, соответствующие мировым стандартам, могут работать круглосуточно, превращая опасные отходы в безвредную сажу. Все процессы контролируют хорошо обученные специалисты. BT Texno Servis сертифицирована на соответствие всем экологическим и санитарным нормам и имеет лицензию Министерства экономики Азербайджана.

- Давайте гипотетически представим, что я директор частной клиники или научной лаборатории. Почему я должен сотрудничать именно с вашей компанией? Чем она отличается от других? - Как руководитель медицинского учреждения, вы несете ответственность за безопасную транспортировку и утилизацию медицинских отходов. И сотрудничество с компанией, строго соблюдающей все нормы безопасности и установленные регламенты, крайне важно. - Вы не поверите, я никогда не обращал внимания на то, куда врач бросает шприц, вату или бинт после укола или перевязки пациента, страдающего серьезным заболеванием… Насколько, по вашему мнению, в наших медучреждениях соблюдаются правила гигиены, правильно ли обращаются с отходами? Ваши специалисты занимаются просвещением? - Изменения в лучшую сторону становятся заметны благодаря активной роли Министерства экологии и природных ресурсов. И Минэкологии, и Министерство здравоохранения уделяют особое внимание этому вопросу, принимая меры, способствующие изменению отношения медучреждений к данной проблеме. Мы помним, сколько бед принесла пандемия коронавируса. Поэтому важно, чтобы внимание уделялось не только правильной сдаче отходов, но и их последующей утилизации, дабы избежать распространения болезней. Наша компания, безусловно, придает большое значение и обучению медицинского персонала, проводя специализированные тренинги. На этих тренингах мы рассказываем о классификации медицинских отходов, необходимых мерах безопасности и возможных последствиях безответственного отношения к медотходам.

Здесь хочу заострить ваше внимание на очень важном пункте – правильной утилизации медицинских отходов имеет ключевое значение по нескольким причинам. Во-первых, это обеспечивает безопасность медицинских работников, пациентов и общества в целом, предотвращая распространение различных заболеваний, в том числе и инфекционных. Во-вторых, это важно для охраны окружающей среды, так как неправильная утилизация может привести к загрязнению источников воды и почвы. Кроме того, соблюдение нормативных требований – весьма существенный аспект. Мы помогаем медицинским учреждениям придерживаться строгих правил и избежать возможных юридических и финансовых последствий. - Теперь понятно, почему ваш слоган «Biri sağalarkən, başkası xəstələnməsin» («Исцеляя одних, не навредить другим») звучит как призыв. Поделитесь, пожалуйста, подробностями процесса утилизации, который применяется в вашей компании. - Перед сжиганием каждый пакет отходов должен быть зарегистрирован, отсортирован и продезинфицирован. После загрузки отходов в камеру сжигания они подвергаются воздействию высоких температур. В результате сгорания медицинские отходы в виде дыма попадают в следующую камеру. Остается лишь 5% золы от общего объема отходов. Во второй камере сгорания происходит полное обезвреживание продуктов сгорания (газов). Здесь они нагреваются до еще более высоких температур - от 1100 до 1500 градусов Цельсия. За счет этого риск попадания опасных выбросов в атмосферу сводится к нулю. Безопасный дым выходит через воздуховод в корпус водяного фильтра скруббера, а затем закручивается за счет аэродинамической силы. Очистка газов производится с помощью гидроксида натрия (NaOH). Вода подается насосной станцией, проходит через трубопровод, форсунку и увлажняет газ. Частицы воды улавливают пыль и опускаются вниз. Грязная вода сливается в отстойник или поступает в очистное сооружение. Все процессы полностью автоматизированы и контролируются специалистами Министерства экологии и природных ресурсов. Оператор фиксирует температуру горения, данные об опасных выбросах, а также время работы печей, способных сжигать 600 кубометров отходов в сутки.