Эр-Рияд и Вашингтон «почти договорились»

Эр-Рияд и Вашингтон практически завершили согласование двусторонних аспектов возможных договоренностей о нормализации отношений между Саудовской Аравией и Израилем. Об этом сообщил на регулярном онлайн-брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Он комментировал итоги визитов помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана в Саудовскую Аравию и Израиль.

"Джейку [Салливану] удалось добиться существенного прогресса по двусторонним элементам того, что, по нашему мнению, было бы по-настоящему исторической сделкой, ведущей к более интегрированному региону", - заявил Кирби.

По его словам, выработаны "почти окончательные двусторонние соглашения". Речь идет об "американо-саудовских элементах пакетной сделки", которая, с точки зрения Вашингтона, несла бы "исторические благоприятные возможности" для Ближнего Востока в целом, отметил представитель Белого дома.