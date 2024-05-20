Паника в Иране: «Мы сами раскрыли все секреты Турции…»

Ожесточенные дискуссии начались в Иране, где с помощью БПЛА Bayraktar Akıncı было обнаружено тело разбившегося в вертолете президента Эбрахима Раиси и членов иранского правительства. Как известно, в поисках потерпевшего крушение вертолета Тегеран обратился к соседней Турции за помощью.

СМИ, подконтрольные Корпусу стражей исламской революции, и пользователи иранского сегмента социальных сетей выражают опасения, что турецкий БПЛА пролетел над военными объектами и ракетными центрами страны. И выразили опасения, что «Байрактар» мог сделать снимки этих самых объектов.