Бой с «тенью» танкерного флота России война миров
Российские нефтяные танкеры, оказавшиеся под санкциями, выведены из игры. На это указывает информация, собранная о них агентством Bloomberg.
Как известно, Запад не заинтересован в том, чтобы на мировые рынки поступало меньше российской нефти: эти объемы нечем заместить, и их выпадение привело бы к нежелательному росту цен. Поэтому была придумана такая мера, как потолок цен, выше которой покупать у россиян нефть нельзя, она была определена в 60 долларов за баррель. Компании, танкеры и владельцы судов, нарушавшие эту норму, рисковали попасть под санкции.
С конца прошлого года меры против нарушителей последовательно усиливались. В октябре 2023 года Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США стало включать в санкционный список танкеры, заподозренные в перевозке российской нефти по ценам, превышающим потолок.
В декабре Британия ввела санкции против четырех судовладельцев из ОАЭ, под контролем которых находилось 82 танкера, осуществлявших торговлю российской нефтью. 18 декабря 2023 года в двенадцатом пакете санкций Евросоюза против России был введен контроль за продажей танкеров третьим странам для борьбы с «теневым» флотом России. 22 февраля Великобритания ввела санкции против ряда компаний, заподозренных в обходе ценового потолка. К концу февраля нынешнего года США ввели санкции против танкеров «Совкомфлота» и ряда других судов.
Все это время шли и сейчас продолжаются разговоры, что все эти меры не работают. Ну, как сказать. Так, в конце марта крупнейший в Индии нефтепереработчик – компания Reliance Industries отказалась от поставок нефти из России танкерами «Совкомфлота». Кому нужны лишние проблемы?
Агентство Bloomberg проанализировало данные отслеживания судов и выяснило, что оказавшиеся под санкциями российские нефтяные танкеры месяцами перестали использоваться для перевозок и простаивают в портах. С октября из сорока танкеров лишь один забрал груз с момента включения в список. Источники Bloomberg утверждают, что в четырнадцатый пакет санкций войдут ограничения против еще одной большой партии российских судов, замеченных в серых перевозках.
Не так давно глава МИД Швеции Тобиас Билльстрём высказался за запрет использования Россией танкерного флота в Балтийском море: поскольку РФ использует старые небезопасные суда и нарушает всевозможные морские правила, это может привести к утечке нефти и экологической катастрофе в регионе. Дойдет ли дело до запрета, пока неизвестно, но уже понятно, куда движется мысль руководителей стран Балтийского региона, с недавних пор всех вошедших в НАТО, кроме России.
Безусловно, под санкции попала лишь небольшая часть танкерного флота, который используется Россией для обхода санкций. Но это не очень помогает избежать потери прибыли. Как правило, привлекаемые для этих операций суда более старые, их страховка, в том числе за риск, обходится значительно дороже, причем страховщики не такие надежные, как ключевые западные компании. Танкеры могут столкнуться с неприятной ситуацией, когда им откажут в каком-то порту в обслуживании и ремонте.
Чтобы избежать попадания под санкции, такие суда пытаются менять названия, флаг, под которым они ходят, компанию-владельца, но это все тоже не так просто, требует времени и расходов. Кроме того, каждое судно имеет свой уникальный цифровой идентификатор, который изменить нельзя, что в итоге позволяет отслеживать их маршруты и перевозки. Борьба с «тенью» будет продолжена, как и попытки России выскользнуть из-под контроля. Плата за «безбилетный проезд» только вырастет.