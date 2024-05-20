Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az 00:22

Российские нефтяные танкеры, оказавшиеся под санкциями, выведены из игры. На это указывает информация, собранная о них агентством Bloomberg. Как известно, Запад не заинтересован в том, чтобы на мировые рынки поступало меньше российской нефти: эти объемы нечем заместить, и их выпадение привело бы к нежелательному росту цен. Поэтому была придумана такая мера, как потолок цен, выше которой покупать у россиян нефть нельзя, она была определена в 60 долларов за баррель. Компании, танкеры и владельцы судов, нарушавшие эту норму, рисковали попасть под санкции.

С конца прошлого года меры против нарушителей последовательно усиливались. В октябре 2023 года Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США стало включать в санкционный список танкеры, заподозренные в перевозке российской нефти по ценам, превышающим потолок. В декабре Британия ввела санкции против четырех судовладельцев из ОАЭ, под контролем которых находилось 82 танкера, осуществлявших торговлю российской нефтью. 18 декабря 2023 года в двенадцатом пакете санкций Евросоюза против России был введен контроль за продажей танкеров третьим странам для борьбы с «теневым» флотом России. 22 февраля Великобритания ввела санкции против ряда компаний, заподозренных в обходе ценового потолка. К концу февраля нынешнего года США ввели санкции против танкеров «Совкомфлота» и ряда других судов. Все это время шли и сейчас продолжаются разговоры, что все эти меры не работают. Ну, как сказать. Так, в конце марта крупнейший в Индии нефтепереработчик – компания Reliance Industries отказалась от поставок нефти из России танкерами «Совкомфлота». Кому нужны лишние проблемы?

Агентство Bloomberg проанализировало данные отслеживания судов и выяснило, что оказавшиеся под санкциями российские нефтяные танкеры месяцами перестали использоваться для перевозок и простаивают в портах. С октября из сорока танкеров лишь один забрал груз с момента включения в список. Источники Bloomberg утверждают, что в четырнадцатый пакет санкций войдут ограничения против еще одной большой партии российских судов, замеченных в серых перевозках. Не так давно глава МИД Швеции Тобиас Билльстрём высказался за запрет использования Россией танкерного флота в Балтийском море: поскольку РФ использует старые небезопасные суда и нарушает всевозможные морские правила, это может привести к утечке нефти и экологической катастрофе в регионе. Дойдет ли дело до запрета, пока неизвестно, но уже понятно, куда движется мысль руководителей стран Балтийского региона, с недавних пор всех вошедших в НАТО, кроме России.