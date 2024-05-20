Глава Пентагона оценил стратегию Путина
Глава Пентагона Ллойд Остин после заседания контактной группы в формате "Рамштайн" заявил, что Владимир Путин "использует в Украине стратегию войны в масштабах 19 века". Его слова приводят СМИ.
"Путинские силы начали новые операции, чтобы захватить суверенную территорию Украины, они захватывают села, убивают невинных гражданских и бомбят дамбы и электростанции", – отметил Остин.
По его словам, глава Кремля надеется, что Украина упадет и группа "Рамштайн" распадется.
"Но он не прав. Путин пытается проводить войну в масштабах 19 века в 2024 году – это плохая стратегия", – добавил он.