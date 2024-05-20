Зеленский о ситуации на фронте

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении рассказал о ситуации на донецких направлениях и в Харьковской области, заявив, что, несмотря на российские обстрелы управляемыми авиабомбами, Украина везде сохраняет контроль. Также Зеленский отметил необходимость дополнительных систем противовоздушной обороны и новых боевых самолетов.

"Говорил сегодня с Главкомом о ситуации, в частности, на донецких направлениях, в Харьковской области. Везде сохраняем контроль. Российские убийцы активно применяют управляемые авиабомбы: и в районах города Часов Яр, и на Покровском направлении, и в районе Липцев на Харьковщине, и в других местах боев. Это снова и снова возвращает к потребности в ПВО, в дополнительных системах защиты, которые могли бы существенно снизить сложности для наших воинов и угрозу для наших городов и общин", - отметил он.

Также президент поблагодарил всех партнеров, понимающих потребность Украины в противовоздушной обороне и "ее значение – реальную стратегическую силу ПВО в этой войне".

"Но имеем все же перспективную работу с несколькими партнерами и делаем все, чтобы как можно быстрее наступил тот день, когда сможем прибавить силы "пэтриотов" нашим восточным областям, нашим городам, таким как Харьков, как Сумы и другие", - выразил надежду Зеленский.