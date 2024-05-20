Украина получит бронемашины с дистанционным управлением

Украина получит от Нидерландов новую партию военной помощи. Речь идет о бронемашинах YPR-765. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на Минобороны Нидерландов.

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен сообщила, что ее страна в ближайшее время поставит бронетехнику YPR украинским вооруженным силам. YPR оснащены боевыми модулями с дистанционным управлением, позволяющими экипажу управлять оружием изнутри. Машины также могут оказывать огневую поддержку на поле боя.

"Очень важно, чтобы мы продолжали поддерживать Украину", - сказала министр Оллонгрен.

По ее словам, машины маневренные, могут быстро перемещать войска и могут использоваться в разведывательных, наступательных и оборонительных целях. YPR прибудут в Украину в кратчайшие сроки, но никакой информации о точных количествах и типах вооружения не приводится. На сегодняшний день Нидерланды поставили Украине в общей сложности 207 YPR различных типов.