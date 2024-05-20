Российский депутат о «справедливости к народу»

Депутат Государственной думы Сергей Миронов призвал последовать примеру Монголии и принять в России закон о равном распределении дохода среди граждан от эксплуатации энергоносителей. Об этом пишут российские СМИ.

«В Монголии население начнет получать доход от природных богатств страны. Граждане России, крупнейшей нефтегазовой державы, также должны получать долю от реализации природных богатств, которые на самом деле принадлежат не монополистам и экспортерам, а всему населению», - заявил политик.

По его словам, это позволит повысить доходы людей и воплотить принцип социальной справедливости.

«В Монголии принятие закона заняло 30 лет. Надеюсь, что наше правительство и думское большинство утвердят этот справедливый механизм побыстрее», – заявил председатель партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов.