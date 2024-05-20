В рамках наступательной операции в Харьковской области россияне планировали за трое суток выйти на окраины областного центра и установить над городом огневой контроль. Об этом пишет The Economist.

Отмечается, что Россия планировала начать наступление 15-16 мая, но по неизвестным причинам оно началось почти неделей ранее.

По мнению автора, россияне проверяли, смогут ли они частично окружить Харьков и оказывать давление на украинские формирования к востоку от Печенежского водохранилища.

«Военные РФ определили две оси наступления по обе стороны водоема. Наступление на западной оси должно было в течение 72 часов вывести российские войска на расстояние артиллерийского обстрела города Харькова возле села Борщево, но их остановила элитная 92-я бригада, которая отбросила войска РФ на 10 км от первоначальной цели.

На Волчанском направлении оккупанты шли вниз к Печенежскому водохранилищу, чтобы создать фланговую угрозу для Купянска. Поскольку минные поля не были достаточно подготовлены, россиянам это частично удалось», - пишет издание.

В материале говорится, что через десять дней после начала наступления темпы продвижения российских военных замедлились. Сейчас Украина удерживает россиян примерно на полпути к Волчанску - городу, расположенному всего в 5 км от границы, и на позициях примерно в 9 км вглубь Украины дальше на запад, вблизи села Липцы.

«Россия не имеет достаточно сил для масштабного наступления на Харьков, поскольку там находится около 48 тысяч украинских военных», - отмечает издание.

В то же время, сообщает The Economist, по словам военных, ситуация остается нестабильной и может быстро измениться.

Россияне формируют новую ударную колонну на север в Судже, по другую сторону границы от Сум. Вооруженные силы также готовятся к новому удару на восток от Волчанска в направлении села Белый Колодец. Также возобновились бои возле Купянска, где 17 мая Украина потеряла контроль над соседним селом Берестовое.