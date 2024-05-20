Эрдоган резко раскритиковал «Евровидение»

«Евровидение», прошедшее в 2024 году в Мальмё, несет угрозу традиционным семейным ценностям. Такое мнение высказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«На конкурсе «Евровидение» [в Швеции] <...> мы стали свидетелями глобального навязывания такого явления, как политика десексуализации. Очевидно, что странные типы, которые навязывают молодежи, являются «троянским конем» социальной деградации. Все признают, что это сознательная политика», - сказал Эрдоган в обращении к нации после заседания кабинета министров, которое прошло под его председательством. Трансляцию вел телеканал TRT Haber.

По его словам, все признают, что происходящее на конкурсе является «сознательной политикой».

«Ограждая Турцию от этого позора на протяжении последних 10-12 лет, мы видим, насколько правильное решение мы приняли», - подчеркнул он.