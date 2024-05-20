Партнеры могли бы сбивать «российские цели» в небе, считает Зеленский

Украине нужно по меньшей мере 120 американских истребителей F-16, чтобы защищаться от ударов России с воздуха, заявил президент страны Владимир Зеленский в интервью Reuters.

«Россияне используют 300 самолетов, атакуя территорию Украины. Нам нужно как минимум 120-130 [F-16], чтобы противостоять», — сказал он.

Если западные союзники не способны дать столько в ближайшее время, они могли бы сбивать российские ракеты над Украиной со своей территории, отметил Зеленский.

«Вы не можете предоставить их [истребители] прямо сейчас? Хорошо. Возвращаемся к самолетам, которые есть на территории соседних стран НАТО: поднимайте их, сбивайте цели, защищайте гражданское население», — призвал он.

По мнению Зеленского, западные партнеры вполне могут сделать это «без ущерба для себя», поскольку такие действия не являются непосредственным вовлечением Альянса в войну: «Могут ли они это сделать? Я уверен, что да. Это нападение стран НАТО, причастность? Нет».