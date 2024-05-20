США готовы защитить и Грузию от «российской агрессии»

Американский законопроект о санкциях против грузинских чиновников, вызванный принятием скандального закона об "иноагентах", будет предлагать пакет экономической поддержки и поддержки безопасности Грузии в случае ее отказа от антизападной риторики и отступления в сфере прав человека. Об этом сообщил портал Politico со ссылкой на текст законопроекта.

Согласно положениям проекта, который должен быть представлен в Палате представителей на этой неделе, США в случае выполнения Грузией политических критериев начнут переговоры об открытии преференциального торгового режима и либерализуют визовый режим для грузин.

Документ также уполномочивает Белый дом в таком случае разработать пакет военной поддержки для Грузии, в частности "предоставление оборудования для безопасности и обороны, которое идеально подходит для территориальной обороны от российской агрессии, а также сопутствующие элементы обучения, технического обслуживания и поддержки операций".

Для этого США должны подтвердить, что "Грузия продемонстрировала значительный и устойчивый прогресс в возрождении демократии, о чем свидетельствуют, как минимум, честные и свободные выборы и сбалансированная предвыборная среда".