Илону Маску разрешили «вживлять мозговой имплант»

Компания Neuralink Илона Маска получила разрешение Управления по контролю за продуктами питания и лекарствами США (FDA) на вживление чипа для прямой связи с компьютером в мозг второго добровольца. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета The Wall Street Journal.

Маск написал в соцсети X, что компания уже начала принимать заявки от всех, кто хочет стать «вторым реципиентом мозгового чипа».

«Это наш кибернетический мозговой имплант Telepathy, который позволяет вам управлять своим телефоном и компьютером, просто думая», - написал Маск.

Вживляемое устройство представляет собой капсулу-приемник, которая крепится за ухом, как слуховой аппарат, и от которой к мозгу идут нитевидные электроды.

Всего в мозг имплантируют до 1500 электродов, каждый из них в четыре раза тоньше человеческого волоса. Один процессор величиной 4х4 мм обрабатывает информацию с 10 тысяч электродов.