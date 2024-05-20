До завершения футбольного клубного сезона в Европе остались считанные дни. 1 июня в Лондоне будет сыгран главный еврокубковый матч этого года – в финале Лиги чемпионов сойдутся мадридский «Реал» и дортмундская «Боруссия». Результат этой игры будет иметь особое значение и для азербайджанского футбола, а если быть более точным – для чемпиона страны « Карабах а». В случае победы «Реала» в новом сезоне « Карабах » начнет борьбу в Лиге чемпионов не с 1-го квалификационного раунда, а со 2-го.

Как? Начнем с того, что с сезона 2024/25 формат проведения Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций кардинально изменится. Теперь в основных стадиях (бывшие групповые раунды) этих соревнований сыграют не по 32 команды, а по 36. При этом не будет групп, а будет общая таблица. В Лиге чемпионов и Лиге Европы команды проведут по восемь матчей, в Лиге конференций – шесть. Половину встреч клубы проведут дома, половину – на выезде. Во всех турнирах восемь лучших команд напрямую попадут в 1/8 финала. Команды, занявшие места с 9-го по 24-е, сыграют в 1/16 финала. Остальные клубы завершат выступление.

Но вернемся к «Реалу» и «Карабаху». Победителю Лиги чемпионов по-прежнему гарантировано место в основной стадии ЛЧ следующего сезона. Однако «Реал», став чемпионом Испании, уже обеспечил себе место среди 36 участников. Представим, что мадридцы победят 1 июня. Тогда их место должна занять команда из квалификации. И тут УЕФА ввел новшество. Отныне на передвижение вверх по раундам будет влиять не рейтинг страны, а рейтинг конкретного клуба. Место победителя Лиги чемпионов займет участник квалификации - чемпион своей страны с наивысшим рейтингом. В данном случае это донецкий «Шахтер» с коэффициентом в 63 очка.

«Шахтер» должен был стартовать со стадии плей-офф – заключительного 4-го квалификационного раунда. Место «Шахтера» в плей-офф займет лучшая команда из 2-го квалификационного раунда. Почему из 2-го, а не из 3-го? Дело в том, что в Лиге чемпионов 2024/25 нет команд, стартующих с 3-го квалификационного раунда. Таким образом, вместо «Шахтера» в плей-офф сыграет «Копенгаген» (рейтинг - 51,500), если станет чемпионом Дании. А если не станет, то в раунд плей-офф поднимется чемпион Хорватии загребское «Динамо» (50).

После этого во 2-м квалификационном раунде останутся восемь команд. Но этого мало. Чтобы все сошлось в квалификации, нужны две команды из 1-го раунда. Здесь лучший рейтинг у венгерского «Ференцвароша» (35) и «Карабаха» (33). Именно эти два клуба отправятся во 2-й раунд.