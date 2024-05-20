12:00

Иранское телевидение показывает поминальную процессию в Тебризе — административном центре провинции Восточный Азербайджан, где погибли президент Ибрагим Раиси, министр иностранных дел Хоссейн Амир Абдоллахиан и еще несколько членов руководства страны. Это не последняя из запланированных церемоний. Вице-президент страны Мохсен Мансури в интервью иранскому телеканалу IRINN рассказал, что дальше тело президента будет перевезено в священный город Кум, где днем — около 16:30 по местному времени — планируется еще одна процессия. Затем в среду большая церемония пройдет в Тегеране. Молитвы возглавит лично духовный лидер страны аятолла Али Хаменеи. Среда объявлена в Иране нерабочим днем.

В четверг утром, по словам Мансури, тело Раиси отвезут в Бирджанд, центр провинции Южный Хорасан, от которой его недавно переизбрали в Совет экспертов, наделенный полномочиями назначать духовного лидера. На правительственных учреждениях приспущены национальные флаги. На церемонии прощания люди несут портреты жертв авиакатастрофы. Мужчины и женщины плачут, громко произносят религиозные возгласы. Около 10 тыс. человек сопровождают тела всех восьми погибших при падении президентского вертолета. Церемония погребения президента состоится вечером в четверг в его родном городе Мешхеде, на северо-востоке Ирана, в гробнице шиитского имама Резы. Погибший президент Ирана задолго до смерти просил похоронить его в мавзолее имама Резы - одного из главных шиитских святых. После смерти Раиси его стали именовать Хадем Аль-Реза, то есть слугой имама Резы. Гибель президента совпала с днем рождения имама Резы, который повсеместно отмечается мусульманами шиитского толка. Сборная Ирана на Олимпийских играх в Париже 2024 года будет носить имя Хадем Аль-Реза.