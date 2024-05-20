В Тебризе прощаются с погибшими Раиси и Абдоллахианом новое видео; обновлено 12:00
Иранское телевидение показывает поминальную процессию в Тебризе — административном центре провинции Восточный Азербайджан, где погибли президент Ибрагим Раиси, министр иностранных дел Хоссейн Амир Абдоллахиан и еще несколько членов руководства страны.
Это не последняя из запланированных церемоний. Вице-президент страны Мохсен Мансури в интервью иранскому телеканалу IRINN рассказал, что дальше тело президента будет перевезено в священный город Кум, где днем — около 16:30 по местному времени — планируется еще одна процессия.
Затем в среду большая церемония пройдет в Тегеране. Молитвы возглавит лично духовный лидер страны аятолла Али Хаменеи. Среда объявлена в Иране нерабочим днем.
May 21, 2024
В четверг утром, по словам Мансури, тело Раиси отвезут в Бирджанд, центр провинции Южный Хорасан, от которой его недавно переизбрали в Совет экспертов, наделенный полномочиями назначать духовного лидера.
На правительственных учреждениях приспущены национальные флаги. На церемонии прощания люди несут портреты жертв авиакатастрофы. Мужчины и женщины плачут, громко произносят религиозные возгласы. Около 10 тыс. человек сопровождают тела всех восьми погибших при падении президентского вертолета.
Церемония погребения президента состоится вечером в четверг в его родном городе Мешхеде, на северо-востоке Ирана, в гробнице шиитского имама Резы.
Погибший президент Ирана задолго до смерти просил похоронить его в мавзолее имама Резы - одного из главных шиитских святых. После смерти Раиси его стали именовать Хадем Аль-Реза, то есть слугой имама Резы. Гибель президента совпала с днем рождения имама Резы, который повсеместно отмечается мусульманами шиитского толка. Сборная Ирана на Олимпийских играх в Париже 2024 года будет носить имя Хадем Аль-Реза.
* * * 10:24
В Тебризе началась церемония прощания с погибшими при крушении вертолета президентом Ирана Ибрагимом Раиси и главой МИД Хоссейном Амиром Абдоллахианом. Об этом сообщает IRNA.
Согласно информации, в шествии участвуют несколько тысяч человек. Подавляющее большинство облачено в одежду траурных цветов.
Отмечается, что похороны пройдут в других городах Ирана. После Тебриза гробы с телами погибших отправят в Тегеран для всеобщей поминальной молитвы в столичной мечети. Раиси похоронят в его родном городе Мешхед в мавзолее имама Резы.
May 21, 2024