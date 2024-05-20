Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала ударом с воздуха командующего ракетных сил движения "Хезболлы" в "прибрежном секторе" Ливана. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"В понедельник в районе Тира в Ливане самолет ВВС Израиля нанес удар и уничтожил террориста Касема Саклави - командующего ракетных сил "Хезболлы" в прибрежном секторе. Саклави отвечал за планирование и проведение многочисленных ракетных обстрелов Израиля из прибрежного сектора Ливана", - говорится в заявлении.

В армии также сообщили, что ночью несколько ракет, выпущенных "Хезболлах" в сторону Западной Галилеи, упали в незаселенной местности. В ответ истребители ЦАХАЛ нанесли удары по пусковой установке "Хезболлах" в районе Рамье на юге Ливана, продолжили в пресс-службе.

Кроме того, пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале контртеррористической операции в крупном городе Дженин на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Подразделения безопасности начали операцию по противодействию терроризму в Дженине", - говорится в сообщении. В пресс-службе не стали указывать других подробностей, отметив, что дополнительная информация "последует".

Операция в Дженине сопровождается перестрелками между израильскими военными и вооруженными радикалами.