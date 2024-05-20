ООН заявила о легитимности президентства Зеленского

Полномочия избранного в 2019 году Владимира Зеленского истекли накануне, 20 мая. Однако из-за введенного военного положения выборы в стране не проводились.

Официальный представитель главы ООН Стефан Дюжаррик заявил, что в глазах организации Владимир Зеленский остается президентом Украины, несмотря на истечение его полномочий.

«Президент Зеленский остается для нас главой государства Украина и тем человеком, с которым генеральный секретарь общается, когда ему нужно связаться с украинским лидером»,— ответил господин Дюжаррик на соответствующий вопрос журналистов во время пресс-конференции, трансляция которой велась на сайте ООН.

Напомним, что недавно Владимир Зеленский подписал законы о продлении военного положения и мобилизации на Украине на 90 суток. ЦИК Украины отмечал, что, по Конституции, президент исполняет полномочия до избрания нового.