Раиси раздражал за особое отношение к Азербайджану?

Авиакатастрофа, в которой погиб президент Ирана Ибрагим Раиси, могла стать следствием внутриполитической борьбы за власть в Исламской Республике. Об этом говорится в публикации турецкой газеты Hurriyet.

По мнению обозревателя издания Абдулькадира Сельви, в Иране идет борьба за власть в связи с преклонным возрастом верховного лидера Али Хаменеи. Раиси, по его мнению, был одним из наиболее вероятных претендентов на этот пост, однако в окружении Хаменеи его преемником хотят видеть Моджтабу Хаменеи - сына духовного лидера.

В публикации турецкого издания также говорится, что еще одна версия катастрофы может быть связана с тем, что Раиси выступал за сближение с Азербайджаном.

По мнению Сельви, Иран преодолеет выпавшее не его долю новое испытание благодаря «сильным государственным традициям».