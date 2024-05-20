Новая коллекция золотых монет AzerGold посвящена Ичеришехер

На отчеканенных из местного золота монетах 999.9 пробы и весом 5, 10 и 20 граммов спроектированы памятники истории и культуры Ичеришехер, внесенные в Список всемирного наследия ЮНЕСКО как имеющие общечеловеческую ценность. Коллекция монет, на которых воспроизведены Девичья башня, Дворец Ширваншахов, Шахская мечеть, ворота Гоша Гала, а также другие памятники, входящие в архитектурный ансамбль Ичеришехер, символизируют исторический облик нашей столицы.

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Отметим, что ЗАО «AzerGold» впервые выпустило монеты различных дизайнов из азербайджанского золота и серебра, а также золотые слитки в 2018 году, а с 2019 года они были представлены на местном розничном рынке. Цель состоит в том, чтобы придать импульс развитию рынка драгоценных металлов в Азербайджане и стимулировать розничную торговлю. Пропагандирующие историю, искусство, культурное наследие и другие ценности страны коллекции золотых монет ЗАО «AzerGold» – это уникальный выбор в качества подарка и выгодный инвестиционный инструмент.