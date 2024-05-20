Сахиба Гафарова рассказала о встрече с Симоняном
Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса рассказала о недавней встрече с армянским коллегой Аленом Симоняном в Женеве.
По словам Гафаровой, на встрече был обсужден вклад в мирный процесс парламентов обеих стран.
Отметим, 16 мая 2024 года в Женеве в рамках 1-го заседания оргкомитета VI Всемирной конференции председателей парламентов состоялась вторая встреча председателей парламентов Азербайджана и Армении.
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