Германия поддержит план США

Германия готова поддержать предложение США об использовании будущих доходов, полученных от замороженных российских активов, для финансирования помощи Украине в размере $50 млрд, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Согласие Берлина может стать «решающим шагом», который приблизит Вашингтон и его союзников к обеспечению нового пакета помощи для Киева и участия США в поддержке Украины независимо от результатов президентских выборов в будущем ноябре.

По словам американских и европейских чиновников, предложение США будет ключевым на встрече министров финансов и управляющих центральных банков стран G7, которая состоится в итальянской Стрезе в четверг, 23 мая.

Financial Times ранее со ссылкой на источники писало, что США предлагают предоставить Украине кредит под залог будущих доходов от заблокированных российских активов. Таким образом, Киев сможет получить $50 млрд помощи уже этим летом, рассчитывают в Вашингтоне. По информации издания, Канада и Великобритания поддержали Соединенные Штаты, но Франция, Германия, Италия и Япония сначала отнеслись к американскому предложению без энтузиазма, опасаясь, что это может создать прецедент для захвата активов и нанести ущерб финансовым рынкам. В конечном итоге под давлением США они изменили свое мнение и теперь «приходят в себя», как отметил один из собеседников газеты.