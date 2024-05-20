Франция поддержала решение МУС по Нетаньяху

Власти Франции выразили свою поддержку Международному уголовному суду (МУС) в Гааге, главный прокурор которого Карим Хан выступает за выдачу ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, министра обороны Йоава Галанта и трех лидеров палестинского движения ХАМАС.

В заявлении, опубликованном на сайте французского МИД, говорится, что «Франция поддерживает Международный уголовный суд, его независимость и борьбу с безнаказанностью в любых обстоятельствах».

МИД также отметил, что Франция осудила атаки ХАМАС 7 октября 2023 года, и подчеркнул, что движение само документировало свои нападения на гражданское население.