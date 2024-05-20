ООН отслеживает мирный процесс Азербайджана с Арменией

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш внимательно отслеживает процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Об этом говорится в ответе пресс-службы ООН на запрос АзерТАдж.

В ответе говорится, что Антониу Гутерриш приветствовал достигнутую 19 апреля договоренность о делимитации границ.

«Он призвал стороны продолжить делимитацию и демаркацию оставшихся участков границы и решить все неурегулированные двусторонние вопросы для достижения полной нормализации отношений. Обнадеживает тот факт, что Азербайджан и Армения в настоящее время продолжают работать над мирным соглашением. Надеемся, что за состоявшейся 10–11 мая в Алматы встречей министров иностранных дел последует дальнейшее конструктивное взаимодействие по разрешению остающихся разногласий», - говорится в ответе пресс-службы ООН.