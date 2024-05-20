Американцы готовят новый пакет помощи Украине

Соединенные Штаты могут сообщить о новом пакете помощи для Украины до завершения этой недели, пишет Politico.

Согласно сообщению, администрация президента Джо Байдена планирует вернуться к предыдущему графику, по которому сокращение запасов американских снарядов и оборудования для Украины объявлялось около каждых двух недель.

По словам двух американских чиновников, новый пакет военной помощи может появиться позже.

В свою очередь министр обороны США Ллойд Остин на открытии заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины 20 мая заявил, что Украина в ближайшее время будет получать обещанное оружие, а системы ПВО пока в приоритете. «Украина будет в ближайшее время получать то, что мы пообещали. Очередной пакет на 400 млн долларов был подписан в начале месяца. Чтобы укреплять защиту и оборону Киева, были выданы новые батареи Patriot. Мы также следуем требованиям, которые Украина нам передает по новым снарядам для NASAMS, HIMARS, снарядов 155 мм, дежурных системы Javelin и тому подобное. Этот пакет также включает бронетехнику, чтобы Украина могла восстановить свой арсенал», - заверил он.