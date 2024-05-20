Азербайджан получил новый истребитель

ВВС Азербайджана получили очередной модернизированный штурмовик Су-25МЛ «Лачин», сообщили турецкие СМИ, связанные с оборонной промышленностью страны.

В новую версию самолета были интегрированы управляемые авиабомбы и ракеты производства турецкого производства Teber и комплекты наведения крылатых ракет (KGK). Также самолет оснащен комплектом лазерного наведения (LGK). Модернизация включает в себя такие ключевые усовершенствования, как увеличение дальности полета за счет открывающегося крыла, внедрение новых всепогодных систем наблюдения в дневное время суток, а также интеграцию шифрованного программного обеспечения ANS/KKS.

Максимальная дальность турецкой ракеты KGK, установленной на Су-25 ML «Лачин» составляет 110 км при запуске с большой высоты и свыше 37 км — с меньшей. При этом благодаря KGK бомбы МК-82 и МК-83 получают возможность точного поражения в любых погодных условиях. Это позволяет самолетам безопасно выполнять свои задачи, не приближаясь к зоне поражения.