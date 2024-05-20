В дискуссии на тему «Роль инноваций и искусственного интеллекта в образовании» приняли участие генеральный директор Bakcell Клаус Мюллер, генеральный директор MTK Айгюн Микаилова и ученики школы. В соответствии с тематикой мероприятия были обсуждены интересные вопросы о роли инноваций и высоких технологий в современном образовании.

«Мне было очень приятно встретиться сегодня с образованной молодежью Азербайджана. Как компания, представляющая инновации, мы рады видеть учеников, ориентированных на технологии и инновации. У нас много общего с молодым поколением, и самое важное из этого — наше стремление к инновациям», - сказал Клаус Мюллер.

«Помимо развития академического потенциала наших учащихся, мы работаем над раскрытием их талантов в других областях. Получение последних технологических инноваций от такой компании, как Bakcell, является для наших учеников, ориентированных на инновации, большим успехом. От имени нашей школы я хотела бы поблагодарить руководство Bakcell за сегодняшнюю интересную панельную дискуссию», - сказала Айгюн Микаилова.