Армения хочет отойти от России и помириться с Азербайджаном

Армения очень сильно зависела от России в плане вооружения, «наши яйца безопасности были в одной корзине», заявил секретарь Совбеза Армении Армен Григорян.

«Мы видели, что это приведет к провалу. Мы должны были внести этот «крен» в отношения, чтобы уменьшить зависимость от России. В плане безопасности достигнуто много успехов. Так, например, в 2020 году 96% вооружения было закуплено у России, за последние 4 года эти 96% уменьшились до менее 10% и это реальность», - заявил Григорян.

Он заявил, что Россия отправила Армении вооружение, однако Армения не удовлетворена отправленным.

«Мы думаем, что должно быть отправлено больше. Мы заплатили за это и за последние 4 года мы не получили то, за что заплатили», - сказал Григорян. Секретарь Совбеза добавил, что Армения «интенсивно» работает над производством собственного вооружения.

Григорян заявил о готовности Армении подписать мирный договор в рамках принципов, которые были согласованы в Брюсселе в 2023 году.

«Если этот момент будет согласован, мы будем готовы двигаться вперед. Будем надеяться, что возникнет такая возможность достичь мира. Самое главное, что Армения готова, она выполнила свое «домашнее задание» и приложила всяческие усилия, чтобы сделать все это возможным», - сказал Григорян.