Реконструкция электросети в селе Аран уже завершена. На финальной стадии находятся работы в селе Ашагы Лайысгы. В селах Орта Зайзид и Беюк Дехне в данное время обновляются линии и опоры 0,4 и 10 кВ, прокладываются современные СИП (cамонесущий изолированный провод). Старые счетчики заменяются на современные. После завершения работ по реконструкции более 2 500 абонентов в 4 населенных пунктах будут обеспечены бесперебойным электроснабжением.

ОАО «Азеришыг» продолжает работы в Шеки в соответствии с программой обновления электросетей во всех регионах страны.

Модернизируется инфраструктура и в селах Сарыбулаг и Ханифа Балаки. Обновляются линии и опоры 0,4 и 10 кВ, а также старые счетчики.

Всего работами по реконструкции охвачено более 2000 абонентов. В селе Арылгбина установлена электростанция мощностью 160 кВА. В селе Катех начата установка нового энергоцентра.

ОАО «Азеришыг» продолжает восстановительные работы во всех районах, селах и городах Азербайджана с целью обеспечения абонентов стабильной, бесперебойной электроэнергией и минимизации потерь.