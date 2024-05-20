У супруги Асада диагностировали лейкемию

У первой леди Сирии Асмы Асад диагностирован острый миелоидный лейкоз, сообщает SANA со ссылкой на заявление канцелярии президента Башара Асада.

После появления нескольких симптомов первую леди обследовали и обнаружили у нее рак. Она проходит лечение.

Напомним, что несколько лет назад Асма Асад была госпитализирована в Дамаске после того, как у нее диагностировали злокачественную опухоль молочной железы. Тогда ей удалось победить болезнь.