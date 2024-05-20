У супруги Асада диагностировали лейкемию
У первой леди Сирии Асмы Асад диагностирован острый миелоидный лейкоз, сообщает SANA со ссылкой на заявление канцелярии президента Башара Асада.
После появления нескольких симптомов первую леди обследовали и обнаружили у нее рак. Она проходит лечение.
Напомним, что несколько лет назад Асма Асад была госпитализирована в Дамаске после того, как у нее диагностировали злокачественную опухоль молочной железы. Тогда ей удалось победить болезнь.
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