Лидер турецких националистов призвал поскорее расследовать гибель Раиси: «От этого зависит судьба мира»
Крушение вертолета, повлекшее гибель президента Ирана и сопровождавших его лиц способствовало повышению глобальной напряженности, заявил глава Партии националистического движения Турции Довлет Бахчели.
Бахчели назвал важным необходимость «поскорее прояснить причины гибели Раиси».
«Выражаю соболезнования народу Ирана. Не знаю, что стало причиной (крушения вертолета): авария, или провокация, однако во имя регионального мира это необходимо прояснить как можно быстрее. Турция находится рядом с Ираном, отправила ему беспилотники «Акынджы» и оказала всяческую поддержку», - сказал Бахчели.
Он добавил, что ООН должен «немедленно вмешаться в процесс».