Лидер турецких националистов призвал поскорее расследовать гибель Раиси: «От этого зависит судьба мира»

Бахчели назвал важным необходимость «поскорее прояснить причины гибели Раиси».

«Выражаю соболезнования народу Ирана. Не знаю, что стало причиной (крушения вертолета): авария, или провокация, однако во имя регионального мира это необходимо прояснить как можно быстрее. Турция находится рядом с Ираном, отправила ему беспилотники «Акынджы» и оказала всяческую поддержку», - сказал Бахчели.

Он добавил, что ООН должен «немедленно вмешаться в процесс».