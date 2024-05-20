Как сообщили в пресс-службе министерства, Эмин Амруллаев встретился с министром высшего образования Малайзии Замбри Абдулом Кадиром и министром дошкольного и школьного образования Узбекистан Хилолой Умаровой.

Министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев, принимающий участие в проходящем в Лондоне Всемирном форуме по образованию, копровел двусторонние встречи.

В рамках форума министр науки и образования также встретился с торговым представителем премьер-министра Великобритании в Азербайджане баронессой Эммой Николсон и советником по школам Департамента образования Великобритании баронессой Дианой Барран.

В рамках упомянутых встреч были обсуждены нынешнее состояние и перспективы двустороннего сотрудничества.