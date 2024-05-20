Крупный груз кокаина - 52 килограмма - обнаружен в порту Грузии, в контейнере с бананами из Эквадора, следовавшем в Европу, сообщило сегодня МВД Грузии.

Одновременно объявлено о завершении операции по обезвреживанию крупнейшей нелегальной интернет-сети торговли наркотиками, которая обеспечивала более 50% черного рынка в Грузии.

Задержан главный координатор «наркоаптеки», гражданин Грузии, 1963 года рождения. При обыске его квартиры было обнаружено до 4 килограммов кокаина, более тысячи таблеток экстази и 10 килограммов МДМА в виде порошка.

Всего полиция задержала по делу о торговле наркотиками 77 человек, граждан Грузии, Ирана, Турции, России, Индии и Нигерии. Из них 23 непосредственно наркоторговцы, им грозит до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.