Сильная турбулентность привела к гибели пассажира

Самолет Singapore Airlines, летевший из Лондона в Сингапур, попал в сильную турбулентность, что привело к гибели непристегнутого пассажира, еще минимум 30 человек пострадало.

Boeing 777-312ER подал сигнал аварийной ситуации, пролетая над Андаманским морем — борт попал в зону турбулентности. После этого самолет вынужденно приземлился в аэропорту столицы Таиланда. Внутри было 211 пассажиров. Известно, что самолет в эксплуатации десятый год.