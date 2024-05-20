Симонян «наехал» на армянскую церковь
Спикер Национального собрания Армении Ален Симонян ответил на вопрос, готовы ли власти страны принять предложенный настоятелем Тавушской епархии Армянской апостольской церкви, архиепископом Багратом Галстаняном «процесс примирения» и сделать «шаг вперед». Спикер назвал это предложение «абсурдом».
«С кем нам примиряться? Для меня неприемлемо, что священнослужитель и церковь занимаются политикой. Церковь не должна заниматься политикой. Политика – это торговля, вам кажется, что когда мы ведем переговоры с нашими международными партнерами, не занимаемся политической торговлей? А церковь, оставив свою работу, занимается торговлей. Для меня неприемлемо, что церковь превратила литургии в политические митинги, они организовывают митинги под предлогом литургии», - возмутился Симонян.