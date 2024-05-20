Президент Украины Владимир Зеленский чувствует, что ему «не говорят всей правды» о ситуации под Харьковом. Об этом пишет журнал The Economist со ссылкой на свой источник в украинском правительстве.

По данным издания, многие солдаты под Харьковом «возмущены», что наступление россиян смогло продвинуться так далеко и столь быстро. Некоторые военные критикуют задержки с поступлением на фронт западной помощи. Другие не исключают, что в продвижении РФ на харьковском направлении более значительную роль сыграли «некомпетентность или даже предательство».

«Появляются конспирологические теории о том, что политики в Киеве или Вашингтоне продают Харьков в преддверии некрасивого мирного соглашения. Официальные украинские нарративы, представляющие радужную картину, не способствуют успокоению нервов», – пишет издание.